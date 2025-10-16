Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:11, 16 октября 2025Мир

Глава евродипломатии выступила с прогнозом по России

Глава евродипломатии Каллас: Российская угроза не исчезнет после СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eraldo Peres / AP

Российская угроза европейским странам не исчезнет по окончании специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким прогнозом на своей странице в соцсети Х выступила верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Опасность не исчезнет даже после окончания войны на Украине. Нам необходимо усилить нашу оборону против России», — написала глава евродипломатии.

Ранее Каллас заявила, что ЕС намерен применять в отношении стран Ближнего Востока инструменты давления, чтобы ограничить их сотрудничество с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

    В США обнародовали советские архивы по Кеннеди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости