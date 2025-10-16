Глава евродипломатии выступила с прогнозом по России

Глава евродипломатии Каллас: Российская угроза не исчезнет после СВО

Российская угроза европейским странам не исчезнет по окончании специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким прогнозом на своей странице в соцсети Х выступила верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Опасность не исчезнет даже после окончания войны на Украине. Нам необходимо усилить нашу оборону против России», — написала глава евродипломатии.

Ранее Каллас заявила, что ЕС намерен применять в отношении стран Ближнего Востока инструменты давления, чтобы ограничить их сотрудничество с Россией.