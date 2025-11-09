Силовые структуры
14:57, 9 ноября 2025Силовые структуры

Спецслужбы раскрыли будущее Украины под властью Зеленского

В спецслужбах РФ заявили, что Зеленский готовит Украину к военной диктатуре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kirsty Wigglesworth - WPA Pool / Getty Images

В российских спецслужбах заявили, что Владимир Зеленский готовит Украину к военной диктатуре. Об этом со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает РИА Новости.

Собеседник издания отметил, что украинские медиа нашли архивное интервью матери Зеленского, где женщина говорит о любви сына к «мясорубкам».

«Увидев подобные публикации, у каждого украинца в голове образуется четкая логическая связь с текущей ситуацией на Украине. И это далеко не случайность», — сказал источник.

Ранее отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что Зеленский, в отличие от российского лидера Владимира Путина, является диктатором.

