В спецслужбах РФ заявили, что Зеленский готовит Украину к военной диктатуре

В российских спецслужбах заявили, что Владимир Зеленский готовит Украину к военной диктатуре. Об этом со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает РИА Новости.

Собеседник издания отметил, что украинские медиа нашли архивное интервью матери Зеленского, где женщина говорит о любви сына к «мясорубкам».

«Увидев подобные публикации, у каждого украинца в голове образуется четкая логическая связь с текущей ситуацией на Украине. И это далеко не случайность», — сказал источник.

Ранее отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что Зеленский, в отличие от российского лидера Владимира Путина, является диктатором.