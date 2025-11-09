Мир
04:49, 9 ноября 2025Мир

Столтенберг оценил шансы начала третьей мировой войны из-за Украины

Столтенберг: НАТО не начнет третью мировую войну из-за Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Экс-генсек НАТО, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Sunday Times заявил, что Североатлантический альянс не начнет третью мировую войну с Россией из-за Украины.

По его словам, в 2022 году, когда президент Украины Владимир Зеленский просил его закрыть воздушное пространство Украины, он ответил на это отказом из-за риска перерастания конфликта в войну.

«Как сказал Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины... Наша цель состоит не в том, чтобы получить Перл-Харбор и оказаться в ситуации, когда [в конфликт] вовлечен весь альянс», — отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что по-прежнему считает подход «не втягиваться в военный конфликт с Россией напрямую» правильным.

До этого бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что третья мировая война уже началась.

