ЕМИСС: Число турпоездок россиян в Китай достигло максимума за 13 лет

В III квартале 2025 года число туристических поездок россиян в Китай выросло до максимального за 13 лет значения — 383 тысяч. Эти данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) опубликовало РИА Новости.

По сравнению со II кварталом этого года рост составил 13 процентов. Относительно же аналогичного периода прошлого года увеличение оценивается в 25 процентов.

В III квартале 2012 года Китай посетили 407,6 тысячи российских туристов. Рекордные показатели 2025 года объяснили тем, что Китай с 15 сентября ввел для россиян пробный безвизовый режим.

До этого Ассоциация туроператоров России сообщила, что российские туристы, отправляющиеся в КНР, жалуются на большие очереди на китайском паспортном контроле. Дело в том, что тамошние пограничники требуют сдавать отпечатки пальцев и направлять документы на сканирование. Самостоятельно пройти контроль с помощью техники на границе недостаточно. В остальном российские путешественники оставляют только положительные отзывы.