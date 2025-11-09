Мир
Стратегию Трампа по решению конфликтов назвали провалом

Президент Петро: Стратегия Трампа «мир через силу» не оправдала себя
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Стратегия президента США Дональда Трампа «мир через силу» не оправдала себя и оказалась провалом, так как не помогла решить ни одного вооруженного конфликта. Об этом президент Колумбии написал в статье для журнала Time, приуроченной к саммиту Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) и Европейского союза (ЕС), который проходит в Колумбии.

«Международный порядок, основанный на правилах, трещит по швам. Ужасающие конфликты, которые политика "мира через силу" администрации (президента США Дональда) Трампа не смогла разрешить, стали нормой во многих регионах мира, особенно в Африке», — отметил колумбийский лидер.

При этом Петро подчеркнул, что США отвернулись от многосторонних форматов, в результате чего другие страны и объединения все активнее начинают решать международные проблемы.

14 января Пит Хегсет, которого Дональд Трамп назначил главой Пентагона, пообещал, что министерство обороны США под его руководством будет добиваться на Украине «мира через силу». Формулу «мир через силу» в американской политике сформулировал еще 40-й президент США Рональд Рейган, под которой он подразумевал наращивание военной силы как средство предотвращения конфликта.

