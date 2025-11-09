Из жизни
18:32, 9 ноября 2025

Тонущего енота спасли с помощью дорожного конуса

В США пара вытащила из воды тонущего енота с помощью дорожного конуса
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Калифорния, США, неравнодушные прохожие спасли енота из воды. Об этом пишет USA Today.

Пара Элизабет Хеффрон и Уилл ДеЛео заметили зверька, когда прогуливались вдоль берега. Сначала они приняли его за выдру, но потом заметили, что он еле держится на воде. Енот начал уставать и мог в любой момент пойти ко дну.

Хеффрон и ДеЛео решили прийти зверьку на помощь. Мужчина нашел неподалеку дорожный конус и привязал к нему ремень. После он спустил конус к еноту и стал ждать, пока тот зацепится за «спасательный круг». Несколько раз зверек соскальзывал с конуса, но не сдавался. В конце концов ДеЛео удалось вытащить его на сушу. Спасение енота попало на видео.

Ранее сообщалось, что в Келантане, Малайзия, неравнодушный пожарный спас бездомного котенка. Тот застрял головой в дорожном конусе.

