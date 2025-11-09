Спорт
09:13, 9 ноября 2025Спорт

Тренер «Монако» упрекнул Головина за нереализованный момент в матче чемпионата Франции

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал разгромное поражение команды в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции против «Ланса». Об этом сообщается на сайте монегасков.

Специалист упрекнул российского полузащитника клуба Александра Головина. «Этот матч мог сложиться совсем иначе, если бы Головин реализовал свой момент на третьей минуте — тот эпизод стал результатом серьезной ошибки "Ланса" в обороне», — заявил Поконьоли.

Матч прошел в ночь на воскресенье, 9 ноября, и завершился со счетом 4:1 в пользу гостей. Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. Его действующий контракт с монегасками рассчитан до конца сезона-2028/2029.

Свежая Россия
