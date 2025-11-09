Тренер «Монако» упрекнул Головина за нереализованный момент в матче чемпионата Франции

Поконьоли упрекнул Головина за нереализованный момент в матче с «Лансом»

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал разгромное поражение команды в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции против «Ланса». Об этом сообщается на сайте монегасков.

Специалист упрекнул российского полузащитника клуба Александра Головина. «Этот матч мог сложиться совсем иначе, если бы Головин реализовал свой момент на третьей минуте — тот эпизод стал результатом серьезной ошибки "Ланса" в обороне», — заявил Поконьоли.

Матч прошел в ночь на воскресенье, 9 ноября, и завершился со счетом 4:1 в пользу гостей. Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. Его действующий контракт с монегасками рассчитан до конца сезона-2028/2029.