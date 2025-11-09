Умер художник-концептуалист Булатов

На 93-м году жизни умер художник-концептуалист Эрик Булатов

Российский художник-концептуалист Эрик Булатов ушел из жизни на 93-м году жизни. Об этом сообщило издание The Art Newspaper Russia.

Булатов в СССР был иллюстратором детских книг. С 1989 года он жил в Нью-Йорке, с 1992 года он жил и работал в Париже, но продолжал делать проекты в России.

Картину Булатова «Слава КПСС» продали на аукционе за 2,1 миллиона долларов в 2008 году. Долгое время он возглавлял список самых дорогих ныне живущих российских авторов.

8 ноября из жизни ушел народный художник России Павел Никонов. Ему было 95 лет. Никонов считается одним из самых влиятельных российских художников второй половины XX века. Его работы хранятся в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея. Он оставил значительное творческое наследие, включая знаменитую дипломную работу «Октябрь», отмеченную золотой медалью на Всесоюзной художественной выставке в 1958 году.