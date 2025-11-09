Россия
В Белгороде были серьезно повреждены системы энергоснабжения

Гладков: Ракетный обстрел нанес серьезный урон энергетике Белгорода
Кирилл Луцюк

Фото: Alexey Krav / Shutterstock / Fotodom  

В Белгороде пытаются справиться с последствиями ракетного обстрела, которому подвергся этот населенный пункт 8 ноября. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, был нанесен серьезный урон системам энергоснабжения и теплоснабжения города. В настоящее время, энергетики стараются преодолеть вызванные этим проблемы и восстанавливают тот ущерб, который был нанесен белгородской инфраструктуре. Гладков выразил надежду, что эти изменения не создадут большого дискомфорта горожанам, и в ближайшее время все решения, которые необходимы, будут приняты.

Губернатор заверил, что местные власти продолжают помогать участникам специальной военной операции. Например, большим подспорьем к возвращению в мирную жизнь оказалась программа социальных контрактов.

Ранее Гладков сообщал, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом воздушные цели, по предварительным данным, пострадавших в связи с происшествием нет. Однако в результате падения обломков в Белгороде загорелись несколько гаражей. Кроме того, в некоторых районах есть проблемы с электричеством.

