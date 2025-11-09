Россия
15:02, 9 ноября 2025Россия

В Госдуме анонсировали масштабный ответ на атаку ВСУ на Белгород

Депутат Колесник: РФ ответит на атаку ВСУ на Белгород
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия ответит на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, в ходе которой оказалась повреждена энергосистема региона. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, пишет News.ru.

«Что касается ответа, он будет несомненным и гораздо более масштабным за налет на Белгородскую область и критическую инфраструктуру», — сказал Колесник.

Он заверил, что специалисты быстро восстановят критическую инфраструктуру. Это, по словам депутата, произойдет в ближайшее время.

ВСУ ракетами ударили по Белгороду в ночь на 9 ноября. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате был нанесен серьезный урон системам энергоснабжения и теплоснабжения города.

