В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление педагогов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

Политик отметил, что конфликты в школах говорят о том, что педагоги не защищены от хамства. Главная цель инициативы заключается не в наказании виновных, а предотвращении возникновения конфликтной ситуации.

Также Миронов рассказал, что, по информации СМИ, власти Воронежской области создадут специальную комиссию, которая будет защищать профессиональную честь и достоинство педагогов. Он поддержал эту инициативу.

«Педагоги, столкнувшиеся с неэтичным обращением, смогут подавать в новую комиссию обращение, изложив суть проблемы с указанием на причастных к инциденту лиц», — цитирует Миронова РИА Новости.

В октябре депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве учителей на бесплатные обеды. Как уточнялось, обеды за казенный счет станут для преподавателей элементом социальной справедливости и заботы о здоровье.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что зарплаты учителей в России в будущем необходимо сделать более справедливыми, их расчет — более прозрачным, а нагрузку на сотрудников снизить.

