В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление педагогов

Депутат Миронов предложил ввести ответственность за оскорбление педагогов

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

Политик отметил, что конфликты в школах говорят о том, что педагоги не защищены от хамства. Главная цель инициативы заключается не в наказании виновных, а предотвращении возникновения конфликтной ситуации.

Также Миронов рассказал, что, по информации СМИ, власти Воронежской области создадут специальную комиссию, которая будет защищать профессиональную честь и достоинство педагогов. Он поддержал эту инициативу.

«Педагоги, столкнувшиеся с неэтичным обращением, смогут подавать в новую комиссию обращение, изложив суть проблемы с указанием на причастных к инциденту лиц», — цитирует Миронова РИА Новости.

В октябре депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве учителей на бесплатные обеды. Как уточнялось, обеды за казенный счет станут для преподавателей элементом социальной справедливости и заботы о здоровье.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что зарплаты учителей в России в будущем необходимо сделать более справедливыми, их расчет — более прозрачным, а нагрузку на сотрудников снизить.