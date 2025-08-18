В России указали на несправедливые зарплаты одной категории работников

Вице-премьер РФ Чернышенко: Зарплаты учителей должны стать справедливее

Зарплаты учителей и педагогов в России в обозримом будущем должны стать прозрачнее и справедливее. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС

Подобные планы, уточнил он, входят в актуальные планы российского правительства. Такого рода цели сохранятся и в следующем учебном году. В качестве одной из важных задач обозначена оптимизация расписания работы учителей и педагогов. Нагрузки этой категории работников в России должны соответствовать размеру заработной платы, резюмировал Чернышенко.

Ранее о проблеме низких окладов и высокой нагрузки работников этой отрасли неоднократно заявлял глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. По его словам, именно эти факторы привели к острому кадровому голоду в отечественных школах и университетах. Согласно оценке эксперта, к началу мая 2025 года дефицит учителей и педагогов в России достиг сотен тысяч человек.

До этого на кадровый кризис в одной из ключевых сфер указывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас среднеобразовательные и высшие учебные заведения сталкиваются с нехваткой преподавателей ряда ключевых предметов, включая математику и физику. Еще одной проблемой является старение действующего персонала образовательных учреждений. Доля молодых педагогов, отметил Володин, сейчас составляет всего около 10 процента от общего числа преподавателей.