В Крыму оценили ситуацию с бензином

Константинов: Ситуация с бензином в Крыму — контролируемая
Кирилл Луцюк

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал положение дел с наличием топлива на заправках полуострова. Его процитировало РИА Новости.

Он заявил, что с бензином сложилась контролируемая ситуация. По словам Константинова, для предотвращения и своевременного реагирования на вызовы в регионе круглосуточно работает штаб, который возглавляет руководитель республики.

В конце октября стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России увидела признаки заключения картеля в действиях независимых участников крымского розничного рынка топлива и возбудила в связи с этим дело. Кроме того, территориальные управления ФАС выдали предупреждения автозаправочным сетям в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях.

