В Нью-Йорке начали готовиться к введению войск

Politico: Нью-Йорк начал готовиться к введению войск в город после выборов мэра

Власти Нью-Йорка начали подготовку к вероятному введению войск Национальной гвардии США в город. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По информации источника, в течение нескольких недель видные и влиятельные горожане организовывали встречи, на которых пытались спланировать возможную отправку президентом США Дональдом Трампом бойцов Нацгвардии или федеральных агентов.

Также сообщается, что губернатор штата Кэти Хокул встревожена возможными действиями американского лидера после избрания мэром города Зохрана Мамдани. Она даже разработала виртуальную «военную комнату», где провела беседы с представителями правоохранительных органов, чиновниками, бизнесменами и активистами. По мнению авторов статьи, она хочет остановить или смягчить любое возможное федеральное вторжение в Нью-Йорк.

Ранее стало известно, что израильский министр по делам диаспоры Амихай Чикли призвал евреев покинуть Нью-Йорк после избрания нового мэра города Зохрана Мамдани, который исповедует ислам и высказывался в поддержку Палестины.