Евреев призвали покинуть Нью-Йорк по одной причине

Израильский министр призвал евреев покинуть Нью-Йорк из-за нового мэра Мамдани

Израильский министр по делам диаспоры Амихай Чикли призвал евреев покинуть Нью-Йорк после избрания нового мэра города Зохрана Мамдани, который исповедует ислам и высказывался в поддержку Палестины. Об этом он написал в Telegram.

«Город, некогда символизировавший всеобщую свободу, передал ключи от него стороннику ХАМАС, человеку, чьи взгляды недалеки от взглядов фанатиков-джихадистов, уничтоживших три тысячи его жителей 25 лет назад. (...) Я призываю евреев Нью-Йорка задуматься о том, чтобы обрести свое новое место в Израиле», — заявил политик.

По его словам, Нью-Йорк после избрания Мамдани «движется в бездну» и уже никогда не будет прежним, особенно для его еврейской общины. «Факел свободы в этом прекрасном городе погас», — заключил Чикли.

Ранее президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, назвав ее потерей части суверенитета Соединенных Штатов. В свою очередь новый глава города заявил, что даст отпор Трампу и его последователям.