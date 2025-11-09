Россия
Лифт в Каспийске рухнул из-за удара по двери

Mash: Лифт дома премиум-класса в Каспийске рухнул из-за удара по двери
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Пассажирский лифт в каспийской многоэтажке премиум-класса рухнул из-за того, что кто-то ударил по двери изнутри. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, кабина с двумя детьми упала в результате повреждения внутренних деталей механизма лифта. После осмотра специалисты выяснили, что конструкцию, предположительно, ударили или толкнули изнутри во время движения.

Известно, что находившиеся во время падения в лифте дети не пострадали. Детали уже заменили, лифт снова работает.

Ранее стало известно, что во время движения кабины лифта в доме в Каспийске внешняя дверь шахты сошла с креплений и упала на крышу.

