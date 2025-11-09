В России нашли способ подорвать военную промышленность Украины

Дандыкин: Удары «Кинжалами» по Украине сорвут производство БПЛА и ракет для ВСУ

Удары ракетами «Кинжал» по территории Украины мешают производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таком способе подорвать военно-промышленный комплекс (ВПК) республики рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, его слова приводит NEWS.ru.

«Это повлияет на ВПК Украины, на промышленность, на производство дронов, ракет, боеприпасов», — утверждает военный эксперт.

По его словам, атаки «Кинжалами» — это ответ Киеву на водную блокаду полуострова Крым, которую украинские власти организовали еше до начала специальной военной операции (СВО). Кроме того, целями российских ракет, помимо производств, становятся и аэродромы, поскольку Великобритания могла передать украинской стороне ракеты Storm Shadow и планирующие бомбы.

«Если Украина не поймет, то, наверное, удары будут еще сильнее», — резюмировал Дандыкин.

8 ноября по военным объектам на территории республики был, предположительно, нанесен самый масштабный с начала СВО удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Целями атаки стали военный аэродром ВСУ в Василькове (Киевская область), аэродром «Антонов» в Гостомеле (Киевская область), а также гидро- и теплоэлектростанции.