В России рассказали о возможной агонии в Красноармейске

Дандыкин: ВСУ по приказу Киева могут взорвать западную технику в Красноармейске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут взорвать западную технику в Красноармейске (украинское название — Покровск). Его слова приводит News.ru.

Дандыкин уточнил, что приказ о взрыве западной техники могут отдать в Киеве.

«Технику, которая оказалась там, они будут по указанию Киева взрывать и выводить из строя... Я думаю, что эта агония продлится максимум пару недель», — рассказал он.

Эксперт допустил, что на этих территориях останутся запасы боеприпасов.

Ранее Дандыкин высказался о положении ВСУ в Красноармейске. По его мнению, украинские военные «если не сдаются, то сотнями погибают в Красноармейске, Димитрове и Купянске».

