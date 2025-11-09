Дандыкин: РФ может взять под контроль Красноармейск в течение двух недель

Россия может взять под контроль Красноармейск (Покровск) в течение двух недель, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом пишет News.ru.

По словам специалиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «если не сдаются, то сотнями погибают в Красноармейске, Димитрове и Купянске». «Еще неделя таких боев — и некого будет в плен брать, потому что прорваться они не могут», — высказался он о положении ВСУ в Красноармейске.

Как уточнил Дандыкин, «эта агония продлится максимум пару недель».

Ранее на Украине признали тяжелое положение ВСУ в Красноармейске.