Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:24, 9 ноября 2025Мир

Вертолет с врачами разбился в США

В США разбился медицинский вертолет, один человек погиб, двое ранены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Acoll123 / Getty Images

В американском штате Теннесси потерпел крушение медицинский вертолет Vanderbilt LifeFlight. На борту находились три члена экипажа, сообщает медицинская служба при университете Вандербильта. Об этом сообщила скорая служба в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

«Медицинский центр университета Вандербильта с глубокой скорбью подтверждает, что вертолет Vanderbilt LifeFlight попал в аварию сегодня днем в округе Уилсон, штат Теннесси. На борту находились три члена экипажа», — говорится в заявлении.

В службе отметили, что в результате произошедшего пострадали двое человек. Они находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи университетской больницы Вандербильта. Еще одного человека спасти не удалось. Там также подчеркнули, что на момент происшествия пациентов на борту не было.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), авария произошла неподалеку от города Лебанон. Причины крушения устанавливаются.

Ранее сообщалось, что вечером 7 ноября вертолет Ка-226 с сотрудниками КЭМЗ, следовавший рейсом из Кизляра в Избербаш, рухнул на нежилой частный дом в районе поселка Ачи-Су в Дагестане. В сети появились кадры с моментом крушения вертолета. Жертвами падения вертолета стали четверо сотрудников Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) и бортмеханик воздушного судна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пушилин рассказал о пресечении попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

    Россиянам рассказали о праве на перерасчет средств за некачественные ЖКУ

    Дом депутата парламента Франции ограбили

    Вертолет с врачами разбился в США

    Россия и Иран подписали важное соглашение на Каспии

    Жительница Подмосковья украла 35 тысяч рублей с пола

    Путин во время концерта поздравил известного композитора с днем рождения

    Туристов смыло гигантской волной в Испании

    Актриса в честь своего 65-летия появилась на шоу в бикини

    Россияне стали чаще заказывать лекарства онлайн

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости