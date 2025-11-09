Бывший СССР
Военные эксперты предрекли выход ВС России на неукрекрепленный участок Запорожской области

ВС России близки к выходу на неукрекрепленный участок Запорожской области
Евгений Силаев
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России после взятия под контроль населенного пункта Успеновка на днепропетровском направлении близки к выходу на неукрепленный участок Запорожской области. Такое развитие событий предрек Telegram-канал «Military analytics» со ссылкой на военных экспертов.

Отмечается, что последней преградой для ВС России перед указанным участком станет Гуляйполе. По данным канала, этот город скоро может оказаться в «огневом мешке» с затрудненной логистикой.

«Далее от Гуляйполя российские силы могут развить наступление в тыл Орехову как раз по тому самому открытому участку без укреплений, обходя их и двигаясь вдоль, а не штурмуя в лоб с юга», — говорится в сообщении.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» заняли село Успеновка Запорожской области. В результате бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ. До этого они также установили огневой контроль в Красногорском.

