Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:53, 9 ноября 2025Бывший СССР

ВСУ не смогут укрываться в застройках после потери одного поселка

Марочко: ВСУ не смогут укрываться в городских застройках после потери Успеновки
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после освобождения российскими войсками поселка Успеновка в Запорожской области не смогут прикрываться мирными жителями и прятаться в застройках, об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Освобождение Успеновки имеет важное значение, потому что после нее до Воздвижевки и Терноватого практически нет ни одного населенного пункта. Соответственно, бойцы ВСУ не смогут прятаться за спинами мирных граждан.

«Дальше идет равнинная местность, а это предполагает более быстрое продвижение для наших военнослужащих», — отметил эксперт.

О взятии Успеновки под контроль российской армии Минобороны России сообщило 7 ноября. После чего командир группировки войск «Восток» с позывным Питерский рассказал о самом сложном этапе боев за поселок.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Паром Seabridge после трехдневного простоя отправился обратно в Турцию

    В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление педагогов

    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города через ИИ

    Рютте поймали на противоречиях из-за ядерной риторики России

    Сенатор раскритиковал генсека НАТО после слов о России

    Арабские страны отказались восстанавливать Газу на условиях США

    Назван ведущий к онкологическому заболеванию «красный флаг» организма

    В администрации Трампа назвали фейком одно популярное британское СМИ

    Глава Пентагона указал на слишком медленную скорость поставки оружия союзникам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости