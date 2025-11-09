ВСУ не смогут укрываться в застройках после потери одного поселка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после освобождения российскими войсками поселка Успеновка в Запорожской области не смогут прикрываться мирными жителями и прятаться в застройках, об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Освобождение Успеновки имеет важное значение, потому что после нее до Воздвижевки и Терноватого практически нет ни одного населенного пункта. Соответственно, бойцы ВСУ не смогут прятаться за спинами мирных граждан.

«Дальше идет равнинная местность, а это предполагает более быстрое продвижение для наших военнослужащих», — отметил эксперт.

О взятии Успеновки под контроль российской армии Минобороны России сообщило 7 ноября. После чего командир группировки войск «Восток» с позывным Питерский рассказал о самом сложном этапе боев за поселок.