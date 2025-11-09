Бывший СССР
Загоревшийся в Киеве трамвай попал на видео

Загоревшийся в Киеве из-за перебоев с электроснабжением трамвай попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Киеве из-за перебоев с электроснабжением загорелся трамвай. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Киев ИНФО».

На видео запечатлен момент короткого замыкания пантографа. «Не говоря об обычных электроприборах, такое не выдерживают и некоторые трамваи», — говорится в сообщении Telegram-канала «Повернутые на войне».

Ранее сообщалось, что жители Харькова засняли на видео странные вспышки в небе, которые наблюдались перед отключением света в городе. Загадочное голубое свечение могло быть следствием скачков напряжения в городе, о которых пишут украинские паблики.

В ночь на субботу, 8 ноября, Россия нанесла массированный удар по Украине. Как считает Telegram-канал «Военная хроника», это самый масштабный с начала спецоперации удар по военным объектам на Украине гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

