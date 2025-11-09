Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:08, 9 ноября 2025Мир

Европу призвали сотрудничать с Россией ради предотвращения новых конфликтов

Эпископос: Cотрудничество ЕС и России по Украине предотвратит новые конфликты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Европе необходимо признать, что она выбрала неверный путь разрешения конфликта на Украине, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

Он призвал европейские страны начать работать с Россией над мирным соглашением.

«Есть лучший путь: сотрудничество с Россией и Украиной для разработки рамочного мирного соглашения, которое сможет не только положить конец этой войне, но и предотвратить начало новой», — добавил он.

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников писала, что план Европы и Украины по завершению конфликта предполагает создание по примеру Газы Совета по вопросам мира под председательством президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пушилин рассказал о пресечении попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

    В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью британской газете

    Станкович накричал на журналиста после матча

    Монеточка начала задыхаться на сцене и была госпитализирована

    Раскрыта сумма полученной Украиной западной помощи

    Французского наемника ВСУ уничтожили в Запорожской области

    Европу призвали сотрудничать с Россией ради предотвращения новых конфликтов

    Подполье сообщило об ударе по тренировочной базе украинского спецназа

    Коллапс энергетики на Украине после ударов России назвали «только началом»

    Стало известно о закреплении ВС России на окраинах Константиновки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости