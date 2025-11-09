Европу призвали сотрудничать с Россией ради предотвращения новых конфликтов

Эпископос: Cотрудничество ЕС и России по Украине предотвратит новые конфликты

Европе необходимо признать, что она выбрала неверный путь разрешения конфликта на Украине, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

Он призвал европейские страны начать работать с Россией над мирным соглашением.

«Есть лучший путь: сотрудничество с Россией и Украиной для разработки рамочного мирного соглашения, которое сможет не только положить конец этой войне, но и предотвратить начало новой», — добавил он.

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников писала, что план Европы и Украины по завершению конфликта предполагает создание по примеру Газы Совета по вопросам мира под председательством президента США Дональда Трампа.