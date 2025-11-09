Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:04, 9 ноября 2025Экономика

Жителям британского графства пообещали ремонт дороги через 103 года

Жителям Оксфордшира в Англии пообещали ремонт дороги через 103 года
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: moomin201 / Shutterstock / Fotodom

В Англии жителям графства Оксфордшир пообещали, что капитальный ремонт дороги будут проводить через 103 года. Об этом пишет Daily Mail.

«Когда они [жители] обратились в Совет графства Оксфордшир с просьбой отремонтировать дорогу, на которое меняли покрытие еще 42 года назад, они были шокированы, узнав среднее время ожидания», — говорится в статье издания.

Жители, как уточняется, пожаловались на выбоины в дорогах, которые появляются в течение десятков лет и их постоянно латают. Дороги при этом капитально не ремонтируют. Согласно ежегодному отчету по обслуживанию дорог местными властями, средний цикл капитального ремонта дорог составляет 103 года.

Ранее в графстве Кент Великобритании на несколько месяцев отложили капитальный ремонт кольцевой развязки дороги стоимостью 5,8 миллиона фунтов (7,35 миллиона долларов) из-за гнезда сони. Грызуны находятся под охраной, поэтому для продолжения ремонта на перекрестке Ки-стрит в Ситтингборне строителям будет необходимо получить специальную лицензию.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разрешите доложиться». Потерявший обе ноги боец обратился к Путину. Два года назад президента просили повлиять на него

    У пенсионерки похитили более 27,8 миллиона рублей

    Россиян предупредили о пугающей способности умных колонок

    Петербурженку наказали за уличный концерт

    Футболист «Бенфики» признался в распространении детского порно

    Бывший эксперт ООН двумя словами отреагировал на новую меру ЕС против России

    Украина начала эвакуировать детей из приграничной с Россией области

    В Нью-Йорке начали готовиться к введению войск

    Минобороны отчиталось о сбитых над Россией дронах ВСУ

    Россиянок раскритиковали за «размножение за деньги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости