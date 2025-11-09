Жителям британского графства пообещали ремонт дороги через 103 года

Жителям Оксфордшира в Англии пообещали ремонт дороги через 103 года

В Англии жителям графства Оксфордшир пообещали, что капитальный ремонт дороги будут проводить через 103 года. Об этом пишет Daily Mail.

«Когда они [жители] обратились в Совет графства Оксфордшир с просьбой отремонтировать дорогу, на которое меняли покрытие еще 42 года назад, они были шокированы, узнав среднее время ожидания», — говорится в статье издания.

Жители, как уточняется, пожаловались на выбоины в дорогах, которые появляются в течение десятков лет и их постоянно латают. Дороги при этом капитально не ремонтируют. Согласно ежегодному отчету по обслуживанию дорог местными властями, средний цикл капитального ремонта дорог составляет 103 года.

Ранее в графстве Кент Великобритании на несколько месяцев отложили капитальный ремонт кольцевой развязки дороги стоимостью 5,8 миллиона фунтов (7,35 миллиона долларов) из-за гнезда сони. Грызуны находятся под охраной, поэтому для продолжения ремонта на перекрестке Ки-стрит в Ситтингборне строителям будет необходимо получить специальную лицензию.