42-летняя звезда «Универа» показала фото без бюстгальтера

Российская актриса Наталья Рудова опубликовала фото в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий снимок появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда «Универа» показала черно-белый снимок, на котором предстала в майке на широких бретелях. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера и приподняла майку вверх, демонстрируя оголенный живот.

Кроме того, артистка надела джинсы и сделала мейкап в стиле smoky eyes. Образ завершила укладка с эффектом мокрых волос.

В октябре Рудова также похвасталась прессом в откровенном топе. Она позировала напротив зеркала в серых свободных штанах и укороченном топе бежевого оттенка.

