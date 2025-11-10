ТАСС: Активист Майдана Зинченко обвинил украинцев в коллапсе страны

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и активист Майдана Владимир Зинченко обвинил украинцев в крахе страны. Об этом источник в российских силовых структурах рассказал ТАСС.

Утверждается, что активист выразил недовольство «излишней жаждой справедливости», которая мешает жителям Украины сплотиться вокруг властей.

«Зинченко признал, что Украина трещит по всем фронтам. При этом он обвинил в этом население Украины, которое, по его мнению, ничего не делает для победы. Понимаем, что ему очень обидно и больно признавать, что причиной коллапса и был Майдан», — указано в сообщении.

Ранее экс-помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн высказался о начале конфликта на Украине. По его словам, конфликт начался в 2014 году с событий на Майдане.