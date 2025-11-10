Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:59, 10 ноября 2025Бывший СССР

Активист Майдана обвинил украинцев в крахе страны

ТАСС: Активист Майдана Зинченко обвинил украинцев в коллапсе страны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и активист Майдана Владимир Зинченко обвинил украинцев в крахе страны. Об этом источник в российских силовых структурах рассказал ТАСС.

Утверждается, что активист выразил недовольство «излишней жаждой справедливости», которая мешает жителям Украины сплотиться вокруг властей.

«Зинченко признал, что Украина трещит по всем фронтам. При этом он обвинил в этом население Украины, которое, по его мнению, ничего не делает для победы. Понимаем, что ему очень обидно и больно признавать, что причиной коллапса и был Майдан», — указано в сообщении.

Ранее экс-помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн высказался о начале конфликта на Украине. По его словам, конфликт начался в 2014 году с событий на Майдане.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске

    В ВСУ сообщили о полном окружении подразделений в Красноармейске

    Бывшего бойца UFC нашли мертвым в тюрьме

    У российской границы заметили самолет-разведчик

    Раскрыто отношение украинцев к русскому языку

    Греф появился с умным кольцом на встрече с Путиным

    25-летняя жена 49-летнего российского миллиардера снялась в откровенном виде

    Активист Майдана обвинил украинцев в крахе страны

    На Западе возмутились одной деталью во время интервью Зеленского

    США смягчили санкции против Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости