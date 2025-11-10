«АвтоВАЗ» разблокировал продажи Lada Largus в дилерской сети

«АвтоВАЗ» разблокировал продажи Lada Largus в дилерской сети. Об этом сообщает РИА Новости

Российский автоконцерн разработал рекомендации для дилеров и готовит сервисную кампанию для партии универсалов.

«"АвтоВАЗ" разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов», — пояснили в компании.

Продажи Lada Largus ограничили с 21 октября после обращения Национального автомобильного союза. Росстандарт запросил у «АвтоВАЗа» данные о возможном несоответствии модели требованиям технического регламента Таможенного союза. На время анализа информации, исследования материалов и тестирования компонентов автомобилей партию заблокировали для «предотвращения возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса».

Ранее автоконцерн заявлял, что готов насытить рынок такси необходимым объемом машин, допущенных к работе. Для этого планируется увеличить производственный план на 2026 год вплоть до дополнительных 100-200 тысяч авто.