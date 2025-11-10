Безэкипажный катер ВСУ взорвался у берега в российском регионе

Безэкипажный катер ВСУ взорвался у берега моря в Туапсе, поврежден дом

В районе Туапсе в акватории Черного моря у берега взорвался безэкипажный катер (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии», — говорится в сообщении.

По информации властей, ударная волна от взрыва повредила двухэтажный дом — у него оказалось повреждено остекление на втором этаже. Кроме того, волна также посекла гараж и лодочный ангар.

Предварительно, никто не пострадал, На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В ночь на понедельник, 10 ноября, над акваторией Черного моря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 7 беспилотных летательных аппаратов, сообщали в Минобороны. Всего над 11 регионами России и морем удалось перехватить 71 дрон.