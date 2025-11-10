Экономика
Бизнесмены России и Китая поищут средство от долларовой зависимости

СМИ2: Острые вопросы российско-китайской торговли обсудят в Шэньси
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Представители российского и китайского малого бизнеса обсудят вопросы ухода от долларовой зависимости. Это, как сообщило СМИ2, произойдет с 23 по 25 ноября в Шэньси в рамках VI Российско-Китайского Форума МСП. Мероприятие состоится при поддержке местных властей, МИД КНР и посольства России в Китае.

Участниками мероприятия станут более 500 представителей бизнеса, государственных органов и крупнейших деловых ассоциаций. Предполагается, что они попытаются найти ответы на острые вопросы российско-китайской торговли и выяснят, что необходимо для того, чтобы расширить присутствие на рынке дружественной страны.

Ключевые темы предстоящего форума: сельское хозяйство, недвижимость, инвестиции, культура, туризм, гостиничный бизнес и российско-китайская торговля. Кроме того, запланировано посещение сухого порта Сиань, зоны «Янлинь», завода BYD и других предприятий Сианя.

Партнеры мероприятия: Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, «Опора России», «Деловая Россия», «Росконгресс», Community University и Sinoruss.

Ранее сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что у Китая появилась своя, альтернативная SWIFT система трансграничных расчетов, которую Пекин запустил «тихо, без шума и пыли».

