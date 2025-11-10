Мир
19:20, 10 ноября 2025

«Большая семерка» обсудит инициативу Трампа по Украине

Госдеп США: Страны G7 обсудят мирную инициативу Трампа по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roberto Schmidt / Getty Images

Министры иностранных дел стран-членов «Большой семерки» обсудят мирную инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в пресс-релизе сообщил Госдепартамент США.

«Обсуждения будут сосредоточены на продвижении мирных инициатив президента Трампа на Украине и в секторе Газа», — говорится в документе.

В дипведомстве отметили, что главы МИД также обсудят морскую безопасность, ситуацию на Гаити и в Судане, устойчивость логистических цепочек и вопросы, связанные с полезными ископаемыми.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что король Великобритании Карл III помог ему восстановить отношения с Трампом после перепалки в Белом доме.

