Зеленский раскрыл роль британского короля в примирении с Трампом

The Guardian: Карл III помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом

Король Великобритании Карл III помог президенту Украины Владимиру Зеленскому восстановить отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме. Об этом украинский лидер заявил в интервью The Guardian.

«Король Чарльз сыграл решающую закулисную роль в том, чтобы побудить президента США с большим энтузиазмом поддерживать Украину после февральской бурной встречи перед камерой в Овальном кабинете, когда Трамп публично запугал Зеленского и выгнал его из Белого дома», — приводят слова политика журналисты.

Как рассказал глава государства, британский король послал несколько важных сигналов Трампу при личной встрече в сентябре. Он также подчеркнул, что Карл III поддерживает Украину.