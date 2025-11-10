Россия
Объявлено об угрозе для Зеленского из-за ситуации с его «кошельком»

Политолог Бовт: НАБУ своим расследованием по Миндичу копает под Зеленского
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) своим расследованием в отношении бизнесмена, сооснователя студии «Квартал 95» Тимура Миндича может делать выпад в сторону Владимира Зеленского. О возможной угрозе для президента Украины высказался в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

Политолог указал, что Миндич является близким доверенным лицом Зеленского, и ситуация с интересом НАБУ к нему может затрагивать самого президента.

«Копают, получается, уже под самого Зеленского. Тимур Миндич считается его близким доверенным лицом, он же "кошелек"», — написал в блоге Бовт.

Ранее сообщалось, что «кошелек» Зеленского сбежал с Украины перед обысками. Предположительно, он может находиться в Израиле.

