Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:07, 10 ноября 2025Спорт

Бывшая девушка футболиста «Динамо» с охраной застала игрока в квартире с другой

Бывшая девушка игрока «Динамо» Нгамале с охраной застала игрока с другой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Блогерша Никки Сии, бывшая девушка футболиста московского «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамале, пришла с охраной в квартиру, где раньше жила с игроком. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Сии рассказала, что застала футболиста с новой девушкой, которая оказалась ее подписчицей. Сии приехала за вещами, но Нгамале отказался ей их отдавать. Она смогла осуществить задуманное только с помощью охранников, которые держали спортсмена.

Ранее блогерша рассказала Sport24 о расставании с Нгамале. Девушка уличила игрока в изменах, после чего тот выгнал ее из квартиры, где они проживали.

Нгамале играет за «Динамо» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

    «VK Видео» масштабно обновился

    Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

    В России отреагировали на отключение света во время интервью Зеленского

    Российские производители электроники попросили платить заранее

    Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

    В Подмосковье обнаружили тело убитой 28 лет назад девочки

    Директор российского магазина расправился с подчиненной в своей квартире

    Бывший ватерполист сборной России объяснил решение сменить гражданство

    Замминистра образования российского региона пойдет под суд за многомиллионную взятку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости