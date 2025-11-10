Бывшая девушка футболиста «Динамо» с охраной застала игрока в квартире с другой

Блогерша Никки Сии, бывшая девушка футболиста московского «Динамо» и сборной Камеруна Муми Нгамале, пришла с охраной в квартиру, где раньше жила с игроком. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Сии рассказала, что застала футболиста с новой девушкой, которая оказалась ее подписчицей. Сии приехала за вещами, но Нгамале отказался ей их отдавать. Она смогла осуществить задуманное только с помощью охранников, которые держали спортсмена.

Ранее блогерша рассказала Sport24 о расставании с Нгамале. Девушка уличила игрока в изменах, после чего тот выгнал ее из квартиры, где они проживали.

Нгамале играет за «Динамо» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями.