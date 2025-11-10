Бывший футболист сборной России назвал фаворита в матче команды с Перу

Дмитрий Булыкин: Сборная России должна забить Перу два-три гола и победить

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал фаворита в матче национальной команды с Перу. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, российская сборная должна победить. «Сборная России должна порадовать болельщиков, показать красивый футбол, голы и проверить наш боевой состав, который сейчас есть», — заявил Булыкин.

По мнению бывшего футболиста, российская сборная должна забить два-три гола. «С каким счетом может закончиться этот матч? Конечно же, нужно смотреть, какие составы будут у команд», — добавил он.

Россия сыграет с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге. Букмекеры считают фаворитом российскую команду, на ее победу можно поставить с коэффициентом 1,75. Победа перуанцев оценивается коэффициентом 4,80, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,30.