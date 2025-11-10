Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:17, 10 ноября 2025Спорт

Бывший футболист сборной России назвал фаворита в матче команды с Перу

Дмитрий Булыкин: Сборная России должна забить Перу два-три гола и победить
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал фаворита в матче национальной команды с Перу. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, российская сборная должна победить. «Сборная России должна порадовать болельщиков, показать красивый футбол, голы и проверить наш боевой состав, который сейчас есть», — заявил Булыкин.

По мнению бывшего футболиста, российская сборная должна забить два-три гола. «С каким счетом может закончиться этот матч? Конечно же, нужно смотреть, какие составы будут у команд», — добавил он.

Россия сыграет с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге. Букмекеры считают фаворитом российскую команду, на ее победу можно поставить с коэффициентом 1,75. Победа перуанцев оценивается коэффициентом 4,80, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,30.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская нефтяная компания объявила форс-мажор на месторождении

    ЕС придумал еще один орган против России

    Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

    Врач назвала главное правило защиты от ботулизма

    Названы сроки перехода Красноармейска под контроль России

    Россиянин давал пощечины детям на улице и попал на видео

    «Мы остановимся, а Россия нет». США прекратили поставки оружия для Украины. Почему это произошло и когда они могут возобновиться?

    Российских операторов сотовой связи обяжут выполнять требование ФСБ

    Момент задержания восьмерых диверсантов в российском регионе попал на видео

    Устроившую концерт в поддержку группы «Стоптайм» россиянку арестовали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости