Из жизни
12:13, 10 ноября 2025Из жизни

Бывший полицейский украл из дома педофила пять миллионов рублей

В Австралии бывший детектив ограбил педофила
Антонина Черташ
Фото: Stepan Skorobogadko / Shutterstock / Fotodom

Сотрудник правоохранительных органов из австралийского штата Новый Южный Уэльс ограбил преступника и получил тюремный срок за ограбление. Об этом сообщает The Canberra Times.

Экс-детектив, работавший над делом педофила в 2020 году, решил воспользоваться служебной информацией, полученной во время обыска. Мужчина знал, что преступник хранит крупную сумму денег в сейфе. Вместе с сообщниками он тщательно продумал ограбление, которое произошло 3 октября. Мужчины проникли в дом 78-летнего осужденного секс-преступника, повалили пожилого мужчину на пол, связали ему руки и ноги и стали угрожать расправой, требуя отдать ключ от сейфа.

После этого бывший полицейский украл из сейфа наличные: 100 тысяч австралийских долларов (около 5,3 миллиона рублей). Злоумышленники использовали арендованный автомобиль, заправляя его бензином из заранее приготовленных канистр. Они оставили на месте преступления кнопочные мобильные телефоны, чтобы их не смогли отследить.

Однако меры предосторожности не помогли: детектива и его сообщников поймали и арестовали. На судебном заседании судья Роберт Ньюлиндс подчеркнул особую тяжесть преступления, поскольку обвиняемый злоупотребил доступом к служебной информации. Защита ссылалась на посттравматическое стрессовое расстройство сотрудника и его депрессию, которые стали следствием многих лет работы над уголовными делами. Однако суд не счел это смягчающим обстоятельством.

Экс-полицейского приговорили к тюремному сроку до десяти лет с возможностью условно-досрочного освобождения после шести лет заключения. В социальных сетях действия грабителя восприняли как «геройские», в то время как жертва столкнулась с общественным порицанием.

Ранее в австралийском городе Перт злоумышленник прикинулся полицейским, проник в частный дом и похитил деньги и украшения. Он вынес из дома пострадавшего десятки тысяч долларов наличными и дорогие украшения, включая часы Rolex.

