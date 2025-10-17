Преступник прикинулся полицейским и обокрал дом по поддельному ордеру на обыск

В австралийском городе Перт злоумышленники прикинулись полицейскими, проникли в частный дом и похитили деньги и украшения. Об этом сообщает WA Today.

Мошенник, переодетый в полицейскую форму с надписью, предъявил поддельный ордер и устроил в доме незаконный обыск, продлившийся почти час. Как выяснилось позднее, фальшивый полицейский обокрал «подозреваемого». Преступник вынес из дома пострадавшего десятки тысяч долларов наличными и дорогие украшения, включая часы Rolex.

Детектив Эндре Феррейра заявил: «Подобные действия вызывают крайнюю озабоченность у полиции (...). Наши сограждане заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности в своих собственных домах». Он также уточнил, что злоумышленники не угрожали жильцам и не причинили им физического вреда, однако кража, вероятно, была спланирована заранее.

Полиция обратилась к общественности за помощью, поскольку все линии расследования уже исчерпаны. Правоохранители также напомнили, что настоящие сотрудники полиции всегда носят при себе удостоверение либо в виде жетона, либо на шнурке.

Ранее в Индии задержали мужчину, организовавшего фальшивое посольство в арендованном здании. Преступник обманывал людей, обещая трудоустройство за рубежом. По данным полиции, аферист называл себя советником несуществующих государств — Себорги и Вестарктики.