Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:09, 17 октября 2025Из жизни

Преступник прикинулся полицейским и обокрал дом по поддельному ордеру на обыск

В Австралии преступник прикинулся полицейским и совершил кражу под видом обыска
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: WA Police

В австралийском городе Перт злоумышленники прикинулись полицейскими, проникли в частный дом и похитили деньги и украшения. Об этом сообщает WA Today.

Мошенник, переодетый в полицейскую форму с надписью, предъявил поддельный ордер и устроил в доме незаконный обыск, продлившийся почти час. Как выяснилось позднее, фальшивый полицейский обокрал «подозреваемого». Преступник вынес из дома пострадавшего десятки тысяч долларов наличными и дорогие украшения, включая часы Rolex.

Детектив Эндре Феррейра заявил: «Подобные действия вызывают крайнюю озабоченность у полиции (...). Наши сограждане заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности в своих собственных домах». Он также уточнил, что злоумышленники не угрожали жильцам и не причинили им физического вреда, однако кража, вероятно, была спланирована заранее.

Полиция обратилась к общественности за помощью, поскольку все линии расследования уже исчерпаны. Правоохранители также напомнили, что настоящие сотрудники полиции всегда носят при себе удостоверение либо в виде жетона, либо на шнурке.

Материалы по теме:
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023
«Эти ублюдки украли самое ценное» Дерзкие грабители похитили вина времен Наполеона. Как они придумали идеальную тактику?
«Эти ублюдки украли самое ценное»Дерзкие грабители похитили вина времен Наполеона. Как они придумали идеальную тактику?
4 января 2024

Ранее в Индии задержали мужчину, организовавшего фальшивое посольство в арендованном здании. Преступник обманывал людей, обещая трудоустройство за рубежом. По данным полиции, аферист называл себя советником несуществующих государств — Себорги и Вестарктики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о поставках Украине Tomahawk

    Трамп рассказал о тратах США на Украину

    Россиян предупредили о росте цен на жилье выше инфляции

    Трамп оценил идею туннеля между Россией и США

    На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

    Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным

    Преступник прикинулся полицейским и обокрал дом по поддельному ордеру на обыск

    Трамп призвал Путина и Зеленского «поладить»

    Трамп назвал условие скорого завершения украинского конфликта

    Зеленский назвал цели ударов при передаче Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости