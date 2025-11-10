Силовые структуры
Бывший российский чиновник получил взятку и избежал колонии

Экс-замглавы Сибирского управления Ростехнадзора дали два года условно за взятку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в декабре 2024 года чиновник получил 120 тысяч рублей от руководителя центра промышленной безопасности. За эту сумму осужденный помог заключить договор на 1,86 миллиона рублей между «Управлением по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, газификации и транспорту» и организацией взяткодателя.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 290 (Получение взятки) УК РФ. Суд оштрафовал его на 1,2 миллиона рублей.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о коррупции против начальника отдела полиции Тобольска, причастного к незаконной организации и проведению азартных игр.

