Дело «крабового короля» попросили закрыть из-за его смерти

Защита Олега Кана призвала суд закрыть дело о контрабанде из-за его смерти

Адвокат сахалинского рыбопромышленника Олега Кана заявил ходатайство о прекращении уголовного дела о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент издания из зала Фрунзенского районного суда Владивостока сообщил, что защита Кана призвала суд закрыть дело о контрабанде из-за его смерти. «Факт смерти установлен и зарегистрирован на территории Российской Федерации», — подчеркнул адвокат.

Кроме того, представитель защиты предъявил письменное заявление сестры Кана — Ан Сун Дя — о ее согласии на прекращение уголовного дела. Подобное заявление нужно предоставить родственникам при смерти фигуранта.

Ранее российская прокуратура потребовала приговор для «крабового короля». Представитель российского обвинения в ходе прений по делу Олега Кана потребовал приговорить его к 24 годам колонии и штрафу в пять миллионов рублей.