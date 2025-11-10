Силовые структуры
Россиянина отправили на 15 лет в колонию после инцидента в подъезде с тремя детьми

В Краснодаре суд отправил мужчину на 15 лет в колонию за развращение трех детей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Краснодарский краевой суд приговорил 50-летнего жителя к 15 годам колонии строгого режима за развращение трех детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что летом 2024 года в поселке Южный мужчина совершил действия сексуального характера в непосредственной близости от детей, нарушив их право на половую неприкосновенность. Как стало известно «Комсомольской правде», подсудимый не давал детям пройти в тамбуре подъезда, показывал гениталии и удовлетворял свои потребности.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних») УК РФ. Дело слушали в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области развращавший 13-летнюю школьницу мигрант получил 3,5 года.

