Девятилетней девочке разорвало ногу в российском спортклубе

В Казани в спортклубе девятилетней девочке разорвало голень снарядом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Mash Iptash

В Казани в одном из спортклубов города девятилетней девочке разорвало ногу. Об этом пишет Mash Iptash в Telegram.

По информации издания, школьница уронила на ногу снаряд, в результате чего получила рваную рану ноги. Сотрудники спортклуба оказали ей первую помощь, наложив жгут, и вызвали медиков. Кроме того, пока врачи ехали к месту происшествия, с девочкой находился волонтер, чтобы она не паниковала.

К посту приложена фотография, на которой видно поврежденную ногу ребенка и большое количество крови. Состояние пострадавшей не уточняется. Оценить тяжесть раны из-за размытия кадра сложно.

Ранее в Санкт-Петербурге 38-летняя жительница впала в кому после посещения одного из фитнес-клубов. Как выяснилось, россиянка потеряла сознание и при падении получила тяжелые травмы головы. С аневризмой и другими последствиями пострадавшую поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

