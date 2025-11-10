Спорт
00:00, 11 ноября 2025Спорт

Двое болельщиков умерли во время итогового турнира ATP в Италии

Двое болельщиков умерли во время итогового турнира ATP в Турине
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Двое болельщиков скончались во время итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине (Италия) в понедельник. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что первый болельщик почувствовал себя плохо утром в фан-зоне, недалеко от арены, где проходят матчи турнира. Второму мужчине стало плохо во время матча между Лоренцо Музетти и Тейлором Фрицем.

Погибшим было 70 и 78 лет, их смерти не связаны друг с другом. Отмечается, что они были немедленно доставлены в больницу, но умерли вскоре после госпитализации.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. В нем принимают участие восемь игроков.

