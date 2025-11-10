FT: Фон дер Ляйен уклонилась от встречи со Стармером

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от запланированной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на климатическом саммите COP-30 в Бразилии. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как сообщается, политики должны были обсудить участие Лондона в оборонных программах Европейского союза (ЕС). «Британский лидер добивался встречи, чтобы пожаловаться на требования ЕС о том, чтобы Великобритания выплатила до 6,5 миллиарда евро», — сказано в публикации.

При этом в Еврокомиссии заявили, что встреча не состоялась лишь из-за несовпадения графиков. По мнению FT, отказ фон дер Ляйен от встречи со Стармером может свидетельствовать о растущей осторожности Брюсселя в отношениях с бывшим членом Евросоюза.

Ранее бывший глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет из-за якобы «российской угрозы». «НАТО — и Великобритания в частности — по-прежнему уделяют приоритетное внимание социальным пособиям, а не национальной безопасности», — подчеркнул Хоутон.