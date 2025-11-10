Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:13, 10 ноября 2025Мир

Глава ФБР нарушил данное британской разведке обещание

NYT: Глава ФБР нарушил обещание, данное гендиректору британской разведки MI5
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Глава ФБР Кэш Патель нарушил обещание, которое он дал генеральному директору британской разведки MI5 Кену Маккаллуму, о защите одного из сотрудников. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Британские спецслужбы полагаются на ФБР в вопросах высокотехнологичных средств наблюдения, которые могут понадобиться для слежки за новым посольством, которое Китай хочет построить рядом с Лондонским Тауэром. Глава MI5 Кен Маккаллум попросил Пателя защитить агента ФБР, работающего в Лондоне и занимающегося этой технологией, по словам нескольких действующих и бывших американских чиновников, осведомленных об этом эпизоде», — отмечается в материале.

Сообщается, что Патель пообещал на словах сохранить эту должность, однако оказалось, что она была упразднена из-за планов Белого дома по сокращению средств. В результате сотрудник ФБР вернулся в США, что стало неприятным событием для британских коллег.

15 сентября телеканал Fox News сообщал, что окружение президента США Дональда Трампа изучает кандидатуры на замену Пателя. Несколько источников, близких к хозяину Белого дома, сказали, что он не был в восторге от некоторых эпизодов, связанных с деятельностью директора ФБР, в том числе от его публичной перепалки с генпрокурором Бонди из-за дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Собеседники телеканала также отмечают, что в случае увольнения Патель не покинет администрацию Трампа, а будет переведен на другую должность.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Обвиняемого в подрыве многоквартирного дома в Тульской области отправили в СИЗО

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Звезду «Мстителей» обвинили в домогательствах

    Объявлено об угрозе для Зеленского из-за ситуации с его «кошельком»

    В Госдуме оценили запрет трансгендерам участвовать в Олимпиаде

    Володин анонсировал рассмотрение проекта об усилении наказаний за диверсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости