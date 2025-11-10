Глава ФБР нарушил данное британской разведке обещание

NYT: Глава ФБР нарушил обещание, данное гендиректору британской разведки MI5

Глава ФБР Кэш Патель нарушил обещание, которое он дал генеральному директору британской разведки MI5 Кену Маккаллуму, о защите одного из сотрудников. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Британские спецслужбы полагаются на ФБР в вопросах высокотехнологичных средств наблюдения, которые могут понадобиться для слежки за новым посольством, которое Китай хочет построить рядом с Лондонским Тауэром. Глава MI5 Кен Маккаллум попросил Пателя защитить агента ФБР, работающего в Лондоне и занимающегося этой технологией, по словам нескольких действующих и бывших американских чиновников, осведомленных об этом эпизоде», — отмечается в материале.

Сообщается, что Патель пообещал на словах сохранить эту должность, однако оказалось, что она была упразднена из-за планов Белого дома по сокращению средств. В результате сотрудник ФБР вернулся в США, что стало неприятным событием для британских коллег.

15 сентября телеканал Fox News сообщал, что окружение президента США Дональда Трампа изучает кандидатуры на замену Пателя. Несколько источников, близких к хозяину Белого дома, сказали, что он не был в восторге от некоторых эпизодов, связанных с деятельностью директора ФБР, в том числе от его публичной перепалки с генпрокурором Бонди из-за дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Собеседники телеканала также отмечают, что в случае увольнения Патель не покинет администрацию Трампа, а будет переведен на другую должность.