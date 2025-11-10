Грузоперевозкам через Северный морской путь предсказали рост

Роснедра: Объем перевозок сырья в ближайшие 10 лет может достичь 90-100 млн тонн

На горизонте ближайших десяти лет объем перевозок сырья по Северному морскому пути может достичь 90-100 миллионов тонн. Рост транзиту предсказал глава Роснедр Олег Казанов, его цитирует РИА Новости.

На пленарном заседании Международного делового форума «Большая Сибирь и Арктика — 2025» эксперт отметил особую роль Севморпути как ключевой транспортной артерии России и драйвера развития арктических территорий.

Сейчас большую часть грузоперевозок по данному направлению составляет именно сырье: 60 процентов — сжиженный природный газ (СПГ), 25 процентов — нефть и конденсат, а также около 10 — уголь и генеральные грузы.

«Сырьевой сектор загружает Северный морской путь, а сам Севморпуть стимулирует его развитие. Если прогнозы компаний и проектные документы реализуются, то в горизонте ближайших десяти лет объем перевозок может достичь порядка 90-100 миллионов тонн только сырьевых грузов», — добавил Казанов.

Ранее сообщалось, что Китайский порт Нинбо готовится протестировать перевозки через Северный морской путь. Первое судно начнет свой путь 20 сентября. Корабль зайдет в четыре порта в Китае, потом пройдет через Арктику, затем посетит Великобританию, Роттердам, Гамбург и Гданьск.