Губернатор объяснил ситуацию с застрявшим у порта Сочи паромом

Губернатор Краснодарского края Кондратьев объяснил ситуацию с паромом Seabridge

Сочинская инфраструктура недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Таким образом ситуацию с застрявшим у порта Сочи паромом Seabridge объяснил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он указал, что обращение относительно ситуации направлено руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко.

«В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов», — отметил глава региона.

Ранее стало известно, что пассажиры парома Seabridge, который на трое суток застрял у порта Сочи и так и не получил разрешение на швартовку, вернулись в Трабзон и высадились там. Перевозчик пообещал оплатить пассажирам билеты до места назначения.