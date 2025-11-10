Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

Губернатор Миляев: Над Тульской областью ночью сбили один беспилотник

В ночь на 10 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Тульской области при помощи беспилотника. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале, атака была успешно отражена.

«Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал чиновник, подчеркнув, что никто не пострадал. Он также призвал местных жителей в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать об этом в экстренные службы.

Вечером 9 ноября Минобороны сообщало об уничтожении десяти украинских дронов — все они были сбиты над территорией Республики Крым.