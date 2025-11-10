Забота о себе
11:39, 10 ноября 2025Забота о себе

Храпящих людей предупредили об опасных последствиях этой проблемы

Невролог Чен предупредил о риске развития деменции из-за храпа
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Невролог Байбинг Чен предупредил, что храп представляет серьезную опасность для здоровья. О негативных последствиях этой проблемы он рассказал в беседе с изданием 20minutos.

«Когда вы храпите, особенно громко или почти каждую ночь, это может означать, что ваше дыхание останавливается и возобновляется во время сна, что многократно нарушает подачу кислорода в мозг и приводит к небольшим повреждениям кровеносных сосудов», — пояснил Чен. По его словам, из-за этого повышается риск развития так называемого тихого инсульта и деменции.

Кроме того, продолжил врач, из-за храпа замедляется мышление и появляются трудности с концентрацией внимания на протяжении всего дня. «Недавние исследования показали, что люди, которые часто храпят, могут терять серое вещество в областях мозга, отвечающих за память и мышление. Эти области мозга, например гиппокамп, который очень важен для памяти, могут атрофироваться», — добавил он.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, как питаться для крепкого сна. Так, она посоветовала включить в вечернее меню нежирную рыбу.

