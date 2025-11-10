Экономика
17:38, 10 ноября 2025Экономика

Индия захотела укрепить торговые связи с Россией

ET: Россию посетит большая делегация представителей индийского машиностроения
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во вторник, 11 ноября, в Россию с четырехдневным визитом отправится большая делегация индийских экспортеров. Об этом сообщило издание Economic Times (ET).

Отмечается, что эта поездка является частью усилий Нью-Дели по освоению новых экспортных рынков на фоне резкого повышения пошлин президентом США Дональдом Трампом. В состав делегации войдут более 20 представителей машиностроительного сектора, на который приходится почти пятая часть всего индийского товарного экспорта.

По словам главы делегации, президента Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Субхаша Чандера Ралхана, Россия — важный деловой партнер Индии. И большим потенциалом для развития этого сотрудничества располагают сегменты машиностроения и инструментальной промышленности.

«Экспорт нашей машиностроительной продукции в Россию быстро растет и, как ожидается, достигнет 1,75 миллиарда долларов в этом году», — сказал Ралхан.

В связи с этим отмечается, что экспорт машиностроительной продукции в США снизился в сентябре на 9,4 процента в годовом исчислении, до 1,4 миллиарда долларов. Общий объем экспорта в США упал до 5,4 миллиарда долларов, хотя в августе речь шла о 6,9 миллиарда.

По словам российских дипломатов, Индия продолжает импортировать российскую нефть, что противоречит недавним высказываниям Трампа о том, что эти поставки якобы почти полностью прекратились.

