Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:10, 10 ноября 2025Экономика

В России заявили о продолжающихся закупках нефти Индией

Руденко: Индия продолжает закупать российскую нефть вопреки словам Трампа
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Индия продолжает закупать российскую нефть. Об этом заявил замглавы Андрей МИД РФ Руденко, его цитирует РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами назвал прекрасными переговоры по торговым вопросам с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, Индия якобы почти полностью прекратила покупать у России нефть.

После выступления американского лидера посол РФ Денис Алипов подчеркнул, что Нью-Дели не отказывался от энергоресурсов из РФ вопреки словам Трампа.

«Россия — четвертый по величине торговый партнер Индии с 70 миллиардами долларов и самым весомым вкладом в энергетическую безопасность», — обратил внимание дипломат.

Компания Reliance Industries — крупнейший в Индии покупатель российской нефти — приобрела миллионы баррелей углеводорода на Ближнем Востоке и в США после того, как Вашингтон обложил санкциями крупные российские нефтяные компании. Кроме того, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии стали проверять контракты на поставки нефти из России.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

    Уехавшая в Европу юмористка раскрыла удививший ее факт

    Пес спас мальчика от нападения леопарда

    Ким Кардашьян описала результат сдачи экзамена по юриспруденции фразой «я была так близка»

    Популярный российский сервис масштабно обновился

    Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

    В России отреагировали на отключение света во время интервью Зеленского

    Российские производители электроники попросили платить заранее

    Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

    В Подмосковье обнаружили тело убитой 28 лет назад девочки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости